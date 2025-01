Aastasada kvantmehaanilist maailmatunnetust

Kvantmehaanikale vahest kõige olemuslikum nähtus on kvantpõimitus. Kaks (või rohkem) osakest võivad olla omavahel põimitud moel, mille abil ei saa küll edasi anda informatsiooni, kuid mis on tugevam kui klassikaline korrelatsioon. Nimelt ei ole leiulaine mitte tingimata ühe osakese omadus. Kahel elektronil võib olla ühine leiulaine, nii et kui me mõõdame ühe elektroni omadusi, mõjutab see teist elektroni, mis võib asuda esimesest väga kaugel.

Peale asukoha ja kiiruse on elektronil spinn, mis näitab, kas elektroni pöörlemistelg on mingi telje suhtes orienteeritud üles või alla. Elektroni spinn ei ole üldjuhul samuti määratud enne, kui seda mõõdame. On antud ainult spinni „üles“ või „alla“ leidmise tõenäosus. Põimime omavahel kaks elektroni nii, et nende spinnide summa on null. Jätame ühe elektroni enda kätte ja viime teise maailma otsa. Kui elektronid on keskkonnast piisavalt hästi eraldatud – seda on lihtsam öelda kui teha! – jäävad nad omavahel põimituks. Kui mõõdame ära oma elektroni spinni ja see tuleb üles, teame kohe, et teine peab olema suunaga alla. Ja vastupidi.

«Tontlik kaugmõju»