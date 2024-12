Kvantteleportatsioon – see kummaline nähtus toimus nüüd üle tavalise interneti

Northwesterni ülikooli arvutitehnika professor ja uuringu juht Prem Kumar selgitas, et see on erakordselt põnev saavutus, sest keegi ei arvanud, et taoline asi on üldse võimalik. Tema sõnul näitab töö, kuidas järgmise põlvkonna kvant- ja klassikalised võrgud võivad jagada ühist fiiberoptilist taristut, luues praktilisi võimalusi kvantside järgmisele tasemele viimiseks.