Maa magnetväljas pulbitseb midagi tavatut – see on isegi ohtlik

SAA piirkonnas on magnetväli nõrgem, mistõttu on satelliidid haavatavamad Päikeselt pärinevate laetud osakeste suhtes. See võib põhjustada tehnilisi probleeme, nagu lühised, tõrked, andmekadu ja püsivad kahjustused. Seetõttu lülitatakse satelliitide süsteemid sageli välja, kui need anomaalia piirkonda sisenevad.