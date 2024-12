Pöörane 2024 - no ehitati siis alles maju

Signal House on jagatud kolme korteri vahel, millest igaühel on kaks korrust. Foto: Sam Oberter

Signal House asub Philadelphias ja selle laius on vaid peaaegu 8 meetrit, samas kui selle sügavus on 9,75 meetrit ja kõrgus on umbes 21 meetrit. Selle sisemusest jookseb üles üks trepp ja see on jagatud 325 ruutmeetri suurusele põrandapinnale. See on jagatud kolme korteri vahel, millest igaühel on kaks korrust. Kogu asi on geniaalselt paigutatud ja näeb seest väga hubane välja. Kõrged laed, suur klaaspind ja minimalistlik sisekujundus loovad avara ja mugava elukeskkonna.

3D-trükitud maavärinakindel maja – Almatõ, Kasahstan

Taskukohane aga maavärinakindel 3D prinditud maja. Foto: COBOD International/BM Partners

Veel üks näide 3D-printimise kasvavast tõhususest, see nimetu maavärinatele vastupidav maja prinditi Kasahstanis Almatõs umbes 20 500 euro eest, mis on oluliselt odavam kui ka kohalik keskmine hind.

Maja prinditi valmis vaid viie päevaga. Foto: COBOD International/BM Partners

Selle kujundas BM Partners ja see prinditi vaid viie päevaga kasutades ühte COBODi BOD2 printerimudelit. Kui seinad olid valmis, lisasid inim-ehitajad aknad, uksed ja kõik muu vajaliku, sealhulgas mööbli. Selle sisemus laiub 100 ruutmeetril, kõik ühel korrusel, ja on paigutatud lihtsa ja praktilise planeeringuga, kus on suured klaaspinnad ja suur elutuba.

Zaishui kunstimuuseum – Hiina

Zaishui kunstimuuseumi pikkus on 1 km ja see rajati tehisjärve. Foto: Arch-Exist/Junya.ishigami+associates

Junya.ishigami+associates'i erakordne Zaishui kunstimuuseum Hiinas on kindlasti üks unikaalsemaid muuseume maailmas.

Selle pikkus on 1 km ja see asub kunstlikult rajatud tehisjärves, mis on osa suuremast arendusprojektist. Õrnalt kaarduv hoone on peamiselt valmistatud terasbetoonist ja klaasist.

Zaishui kunstimuuseum näeb seestpoolt välja selline. Foto: Arch-Exist/Junya.ishigami+associates

Mõnes kohas saab seda klaasi sobiva ilma korral avada, et lasta sisse värsket õhku, samas kui teistes kohtades on klaaspaneelide alumistel osadel veepinna all, avad, mis võimaldavad veel siseruumidesse voolata. Praegu toimub seal šokolaadinäitus ja mõned sellega seotud kunstiteosed, kuid see on kujundatud nii, et selle sisu saab vajadusel hõlpsasti muuta.

One River North – Denver , Colorado, USA

65 meetri kõrgust hoonet iseloomustab fassaad, milles oleks justkui pragunenud kanjon. Foto: Iwan Baan

Colorados asuv MAD Architects'i erakordne elamuhoone One River North on inspireeritud seda ümbritsevast mägisest maastikust. 65 meetri kõrgusele ulatuvat hoonet iseloomustab fassaad, mis on justkui pragunenud, paljastades «Kanjoni» ala, mis võimaldab elanikel jalutada mööda mägirada, mis näeb välja peaaegu nagu oleks maavärin loonud selle fassaadi sisse lõhe. See hõlmab jalutusrada, istumiskohti, sporditegemise alasid ja mitmeotstarbelisi ruume. Katusele on rajatud alpistiilis terrass, kus asub bassein, spa ja aed, pakkudes suurepäraseid vaateid Denverile ja Kivimäestikule.

Colorados asuv MAD Architects'i erakordne elamuhoone One River North on inspireeritud seda ümbritsevast mägisest maastikust. Foto: Parrish Ruiz de Velasco

2024. aasta arhitektuurilised saavutused näitavad, kuidas innovatsioon ja loominguline disain suudavad muuta elu mugavamaks, esteetilisemaks ja jätkusuutlikumaks.