Videod USA kohal alla kukkunud Hiina satelliit tegi taevasse vägeva tulevärgi

American Meteor Society sai sündmusest pealtnägijatelt 152 teadet, kuid lisas, et nähtus polnud tõeline kosmosekivi. Astrofüüsik Jonathan McDowell kinnitas, et eredalt põlev nähtus, mida mitmed pealtnägijad Ameerika meteooride ühingule kirjeldasid, pärines SuperView 1-02-st. Kuigi see konkreetne sündmus ei kujutanud Maale otsest ohtu, on taolised juhitamatu satelliidi sisenemise juhtumid osa suuremast probleemist.