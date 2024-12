Neandertallased elasid inimestega koos uskumatult pikka aega

Euroopast ja Aasiast leitud iidsete inimeste (Homo sapiens) säilmete DNA-analüüs on täpsemalt kui kunagi varem kindlaks määranud, et neandertallased ja nüüdisinimesed hakkasid omavahel läbi käima umbes 50500 aastat tagasi ning et see protsess kestis ligikaudu 7000 aastat - nii kaua kuni neandertallased hakkasid kaduma.