Loomade kuues meel tunneb just neid välju – ja see on väga levinud

Magnetiseeritud kuulikestest saab kokku panna sellise imelise kujundi – tuleb välja, et loomadeski on keemilisi ühendeid, mis reageerivad just magnetväljale ja loovad neile eriomase väljataju.

Uus uuring näitab, et rändavad loomadele omane magnetiline tajumine võib olla laiemalt levinud. Paljud rändliigid kasutavad Maa magnetvälja oma teekonna suunamiseks, kuid värske uuring näitab, et ka paiksetel liikidel, nagu äädikakärbes (Drosophila), võib see võime esineda. See avastus tõstatab küsimuse, kas inimesed on üks väheseid liike, kel selline võime puudub – ja kui jah, siis miks?