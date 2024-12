Otse loodusest õpitud – see Ameerikas leiutatud taskureaktor teeb ammoniaaki otse õhust

Miks ammoniaak on nii oluline? Ammoniaak on tänapäeva toidutootmise lahutamatu osa, kuna see on sünteetiliste väetiste põhikomponent. Haber-Bosch'i protsess, milles keemiliselt seotakse katalüsaatorite ja rõhu toimel vesinik ja lämmastik ammoniaagiks (NH3), on viimase sajandi jooksul toetanud maailma rahvastiku kasvu, pakkudes inimestele piisavas koguses toitu, mida ilma lämmastikväetisteta sedavõrd suures koguses lihtsalt poleks. See protsess aga sõltub suuresti fossiilkütustest ja tarbib ligikaudu 2% maailma energiavarust. Uued lahendused on hädavajalikud, et toota ammoniaaki jätkusuutlikumalt.