Muutuv kliima paneb Maa rappuma

Kuidas siis kliima ikkagi mõjutab maavärinaid? CSU geoteadlaste värske uurimus, avaldatud ajakirjas Geology, näitab, et kliimamuutused võivad suurendada maavärinate sagedust ja mõjutada Maa seismilisi tsükleid. Uuring keskendus Colorado lõunaosas asuvale Sangre de Cristo mäeahelikule, mille läänepiiril paikneb aktiivne murd.

Uurimistulemused viitavad, et viimane jääaeg hoidis murdu paigal tänu liustike raskusele, kuid jää sulades suurenes murru liikumine. See tõstatab küsimuse, kas liustike taandumine võib kaasa tuua maavärinate sagenemise ka teistes piirkondades.