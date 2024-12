Maa kuumeneb juba erakordselt kiiresti ja NASA ei oska sellele siiani põhjust leida

Kahe viimase aasta jooksul on temperatuurirekordeid purustatud järjepanu, mis on pannud proovile senised kliimaprotsesside teaduslikud ennustused. Kuigi teadlased on üksmeelel, et fossiilkütuste põletamine võib olla üks peamisi pikaajalise globaalse soojenemise põhjuseid ja looduslik kliimamuutlikkus võib samuti mõjutada aastate võrdluses temperatuure, ei ole veel selge, mis põhjustas just sellise erakordse kuumalaine.