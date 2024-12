Kogu põhjapoolkeral veedavad miljonid loomad talve turvaliselt talveunes, et kevadel taas ärgata. Nahkhiired, siilid ja karud magavad talveaja maha. Kuid mitte ainult põhjamaades – ka troopikas uinuvad suveunne mõned loomad, näiteks puuviljanahkhiired ja isegi üks primaat, kääbus-leemur. Kaua on unistatud, et inimesed saaksid seda protsessi jäljendada – ja 2050. aastateks saabki see ilmselt reaalsuseks.