Marek Strandberg Uusaastalubadused: dopamiiniralli ja Julius Caesar meie ajudes

Vastu panna soovile anda mõni uusaastalubadus on üsna keeruline. See on paras pähkel, sest üldiselt ju teatakse, et nendega on väga raske toime tulla. Milline siis on oletatav virvarr, mis me ajus toimuma hakkab, kui oleme andnud mõne lubaduse, millelt loodame, et see me elu ümber korraldab? Ise? Korraldab? No vist ei korralda ise suurt midagi...