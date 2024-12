Teadlane vastab Kuidas lõhnavad tõelised jõulud?

Kas olete kunagi märganud, kuidas kaneeli lõhn, või piparkookide, röstitud kastanite ja värskelt küpsetatud küpsiste maitse täidab õhku sooja ja nostalgilise tundega? See pole juhus – meie aju on loomupäraselt häälestatud siduma maitseid ja lõhnu mälestustega, ning jõulud on tõeline meister nende seoste äratamises. Veidi teadust appi võttes saame lahti mõtestada nende armastatud pühademaitsete saladused. Pikemalt selgitab Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur Lachinkhanim Huseynli.