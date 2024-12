Caltechi (California Institute of Technology) teadlased on välja arvutanud inimese mõtlemiskiiruse ja leidsid, et aju töötleb infot umbes kümme bitti sekundis – see on tohutult palju aeglasem kui meie nii-öelda sensoorsete süsteemide andmekiirus, mis on kuni 100 miljonit korda kiirem.