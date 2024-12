Mees leidis aiatöid tehes muistse hiiglase lõualuu

New Yorgi osariigis Scotchtowni lähedal leidis koduomanik aiatööde käigus mastodoni lõualuu ja mitmeid luufragmente, mille olulisust kinnitavad nüüd teadlased. Tegemist on esimese tervikliku mastodoni lõualuuga, mis selles piirkonnas viimase 11 aasta jooksul avastatud on. New Yorgi osariigi muuseumi ja SUNY Orange'i teadlased rõhutavad, et see leid pakub ainulaadset võimalust uurida jääaja ökosüsteemi ja nende iidsete loomade eluviise.