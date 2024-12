NIHKUB ITTA Maa magnetiline põhjapoolus ongi nüüd ametlikult uues kohas

Maa magnetiline põhjapoolus on nüüd Siberile lähemal kui Kanadale, selgus hiljuti avaldatud maailma magnetmudelist ( World Magnetic Model ehk WMM). See oluline tööriist kaardistab Maa magnetvälja muutusi ning uusim versioon kehtib kuni 2029. aasta lõpuni. 2030. aastast võidakse jälle magnetilise põhjapooluse asukohta «ametlikult» muuta, seda tehaksegi iga viie aasta järel.

Magnetiline ja geograafiline põhjapoolus – endiselt kaks erinevat punkti

Geograafiline põhjapoolus, tuntud ka kui «tõeline põhjapoolus», asub Maal alati kindlas punktis ehk 90° põhjalaiusel, kus planeedi pöörlemistelg kohtub maapinnaga. See on ka nii-öelda Jõuluvana kontori asukoht.

Magnetiline põhjapoolus aga liigub pidevalt. Seda mõjutavad vedelad metallid, mis voolavad Maa välistuumas. Need metallid, mille liikumist ajendab Maa pöörlemine ja soojuskonvektsioon, tekitavad elektromagnetismi põhimõttel elektrivoolusid. Nendest tulenevalt kujunebki magnetväli kahe poolusega. Kui oled põhjapoolusest piisavalt kaugel, siis on kompassinõela ja tegeliku põhjasuuna vahe üsna väike, seega saab seda suunanäitamiseks kasutada, kui pole vaja väga suurt täpsust.

Jõuluvana eksitus

Foto: Claudia / Pixabay

Kujuta ette, et Jõuluvana kavatseb sõita kelguga Lõuna-Aafrikas asuva maja korstna otsast Ühendkuningriigis asuva katuseni, mille teekonnapikkuseks on umbes 8500 km. Kasutades eelmist WMM-i ehk vana magnetvälja mudelit 2020. aastast, oleks ühekraadise eksimusega ta umbes 150 km kaugusel kohast, kuhu tahtis jõuda. Kui korstnalõõridesse sisenemise veamäär on vaid sentimeetrites, võib see kinkide kohaletoimetamisel põhjustada olulisi probleeme.

Allikas: Briti Geoloogiateenistus