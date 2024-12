Boeingu tõttu kosmosejaama vangistatud astronautide Maaletulek lükkus jälle edasi

Pärast nädalaid kestnud intensiivseid katsetusi otsustati Starliner Maale tagasi tuua ilma meeskonnata. Selle asemel plaanis NASA tuua Wilmore’i ja Williamsi tagasi Maale koos SpaceXi Crew-9 meeskonnaga, kes saabusid ISS-i Dragon-kosmoselaevaga 2024. aasta septembris. Dragonil oli kaks vaba kohta astronautide jaoks, et neid veebruaris 2025 tagasi tuua.

Teisipäeval teatas NASA siiski, et Crew-10, kes pidi asendama Crew-9 ja tooma tagasi ka Wilmore’i ja Williamsi, ei stardi varem kui 2025. aasta märtsis. Mõlemad meeskonnad jäävad ISS-i pikemaks vahetusperioodiks.

NASA blogipostituses selgitati, et viivitus annab meeskondadele aega SpaceXi uue Dragon-kosmoselaeva ettevalmistamiseks. Tulemuseks on, et Wilmore ja Williams viibivad kosmoses üle üheksa kuu, võrreldes algselt planeeritud kaheksa päevaga.