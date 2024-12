Gruusias leiti senitundmatu keelega iidne savitahvel

Tahvel, millel on seitse rida ja kokku 39 erinevat tähemärki, on umbes tahvelarvuti suurune. Sümbolid, mis on nikerdatud koonusekujulise puuriga või ümara tööriistaga, näivad olevat vasakult paremale kirjutatud. Gruusia arheoloogid usuvad, et tahvel pärineb pronksiajast ning selle materjal on tõenäoliselt kohalik basalt. Tahvli leid tekitab küsimusi, kas see kujutab nimekirja sõjakäikudel saadud saagist, ehitusplaani või ohverdust jumalatele.