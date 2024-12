Päikesesarnased tähed korraldavad iga saja aasta tagant midagi hirmsat – kas meil on seni vedanud?

Päike, mis on tegelikult tohutu plasmast koosnev hõõguv kera, hoiab meie Päikesesüsteemi koos, kuid sarnaseid tähti leidub universumis miljardeid. Kuigi teadlased on Päikese vahetut uurimist teinud vaid umbes 60 aastat, aitab kosmoses sarnaste tähtede jälgimine nende elu erinevates etappides ennustada meie peremeestähe käitumist.

Selleks, et välja selgitada, kas Päike on suuteline tootma superleeke – megapurskeid, mis on tuhat korda võimsamad kui tavalised päikesepursked –, analüüsis teadlaste meeskond 56 000 päikeselaadse tähe andmeid. Uuringus tuvastati 2889 superpurset 2527 tähel, mis näitab, et meie Päikesega sarnaste temperatuuride ja samasuguse aktiivsuse tasemega tähed tekitavad superleeke ligikaudu kord sajandi jooksul, mis on hirmuäratav märk.