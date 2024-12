Infotehnoloogilise mobiilsusobservatooriumi ehk IMO juhataja Tiit Tammaru on huvitunud registri- mobiilsusandmetest juba sellest ajast, kui tekkis võimalus osa saada Põhjamaade rahvastikuandmetest ning kui Eestisse ilmusid esimesed mobiiltelefonid, ehk 90ndate algusest saadik on tema eestvedamisel kogutud ja süstematiseeritud inimeste liikuvusandmeid ja nende pealt koostatud analüüse. IMO ongi maailmas unikaalne selle poolest, et uuritakse inimeste liikumisi väga erinevast vaatenurgast, nii lühiajalises vaates igapäevaseid tegevusi kui ka näiteks üle elukaare toimuvaid muutusi.

Tammaru meenutab oma töö alguspäevi, milleni juhatas teda Rein Ahas, kes mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas avas teedrajavalt mobiilpositsioneerimise põhise uurimissuuna. Algselt kasutati mobiilioperaatorite andmeid, mis võimaldasid kaardistada inimeste üldiseid liikumissuundi. Tänaseks on selle uurimistööga edasi mindud IMOsse kuuluvas mobiilsusuuringute laboris niimoodi, et kasvanud on nutitelefoni põhised eksperimendid. Selleks on loodud äpp MobilityLog, mille põhjal on võimalik juba päris põhjalikult kasutajate liikumistrajektoori, liikumisviise, tegevuskohti ja tegevusruume analüüsida. Kuid nüüd ei uurita enam mitte kogu rahvastikku mõne üksiku tunnuse alusel, vaid väiksemaid inimeste rühmi, kes on nõus uuringus osalema, kuid seda hästi detailselt. Selline teave on väga oluline näiteks selleks, et mõista, kuivõrd loodussäästlikud on inimeste liikumisviisid.

Seega uuritakse vaid neid inimesi, kes on andnud oma nõusoleku ja kasutavad äppi täiesti vabatahtlikult ja nad on täiesti teadlikud sellest, et nende liikumisi salvestatakse. Veelgi enam, inimesed saavad ka ise jälgida seda, mida nende kohta kogutakse ja lõpuks saavad ka raporti enda teekondadest. Inimene ise peab tegema ainult ühe asja – selle äpi alla laadima ning olema nõus, et see on uuringuperioodil sisse lülitatud. Aga seda saab iga hetk kas täiesti ära kustutada või pausi peale panna. Mingit päeviku pidamist ei ole vaja teha.