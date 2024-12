LÄBIMURRE FÜÜSIKAS Kaalusid ja joonlaudu polegi vaja – maailma mõõtmiseks piisab vaid kellast!

Kõik need erinevad kaaluvihid ja etalonjoonlauad on tegelikult mittevajalikud, selgitasid välja Brasiilia teadlased, kuna üks täpne aatomkell sobib kõigeks. Samas pole igapäevaelus sellega just kõige mugavam mõõta.

Brasiilia teadlased on välja tulnud uuendusliku ettepanekuga, mis võib lahendada aastakümnete pikkuse teoreetiliste füüsikute vaidluse: kui palju fundamentaalseid konstante on vaja, et kirjeldada vaadeldavat universumit? Nende uuring näitab, et relativistlikus aegruumis saab kõik mõõtmised taandada üheainsa ajakonstandi – sekundi – kasutamisele.