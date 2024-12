Midagi väga suurt läks Lõunamerel liikuma

Kuigi jäämäed on suursugused hiiglaslikud moodustised ja on oluliselt mõjutanud inimkonna ajalugu (uuri Titanicu kohta), on nende eluiga oma suurusest hoolimata üsna üürike. Pärast liustikest eraldumist triivivad nad sõltuvalt asjaoludest põhja või lõuna suunas, soojematele laiuskraadidele, kus nad kiiresti lagunevad ja sulavad.

Seetõttu on sellised määratlused, nagu «maailma suurim» või «vanim», parimal juhul ajutised. A23a pole kunagi registreeritud kui suurim jäämägi. See tiitel kuulub B-15-le, mis eraldus Antarktika Rossi liustikust 2000. aasta märtsis. Samuti pole see viimaste aastate suurim jäämägi, milleks oli A-68, mis eraldus Larseni jääliustikust 2017. aastal. Kuid praegusel hetkel on A23a vanim ja suurim jäämägi.