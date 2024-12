Tänavune aasta insener tegeleb mehitamata lennuvahenditega

Siim Heering on mitmekülgne ja mitmenda põlve insener, kelle fookuseks on mehitamata lennundus. Ta on tegev lennuakadeemia lennundustehnika osakonnas simulatsiooni- ja eksperimenditehnoloogiate nooremteadurina. Heering tegeleb nii mehitamata õhu-, vee- ja maasõidukite konstruktsioonide, süsteemide ja juhtalgoritmide loomise, projekteerimise, valmistamise kui ka nende praktilise rakendamisega.

Lisaks insenerialasele tegevusele on Heering aktiivselt panustanud ka valdkonna teaduse ning hariduse edendamisse, olles aktiivselt kaasatud üliõpilaste õpetamisse, mentorlusse ning teadustöösse.

Ta on mitmete lennuakadeemia uurimisgruppide liige, rahvusvaheliste inseneeria valdkonna üliõpilasprojektide ja lõputööde juhendaja ning lektor. Oma tegevuste kaudu inspireerib Heering noori tegelema praktiliste probleemidega teaduse ja tehnoloogia valdkonnas ning on eeskujuks uuele inseneride põlvkonnale.

Heering on ka ise lennuakadeemia vilistlane ning on lõpetanud 2013. aastal õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava. Lisaks on tal magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist mehhatroonikas ning praegu täiendab ta end doktoriõppes Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis.

«See on väga suur tunnustus ja au, et minu tegemisi inseneeria valdkonnas on märgatud,» ütles Heering auhinda kägtte saades. Ta lisas, et tunnustus innustab kindlasti oma tegevust jätkama ning loodab, et inseneeriahuvi jõuab ka enamate noorteni.

Aasta tehnikaüliõpilaseks valiti tänavu TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika doktorant Daniil Valme.

Ta on ambitsioonikas insener, kelle saavutused paistavad silma nii akadeemilises kui ka praktilises maailmas.

Valme lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadiga mehhatroonikas ja jätkab doktorantuuris, keskendudes hüperspektraalse pilditöötluse rakendustele mehitamata maismaasõidukite navigeerimisel. Noor teadlane on aktiivselt osalenud rahvusvahelistel konkurssidel, sealhulgas Bosch Future Mobility Challenge’il, kus ta juhtis meeskonna finaali ja tegutseb nüüd nende mentorina.

Valme on osalenud mitmetes innovaatilistes projektides, sealhulgas isesõitvate elektrisõidukite ja digitaalsete kaksiklahenduste arendamisel. Ta on pühendunud ka õpetamisele, olles juhendanud mitmeid magistri- ja bakalaureusetudengeid ning aidanud arendada õppeaineid, mis edendavad kaasaegset inseneriharidust.

Aasta inseneri ja aasta tehnikaüliõpilase laureaadid valis välja Eesti Inseneride Liidu juhatus, kuhu kuulub esindajaid erinevatest erialaliitudest ja ettevõtetest. Eesti Inseneride Liidu poolt tunnustatakse aasta insenere juba alates 1999. aastast ning aasta tehnikaüliõpilasi aastast 2007.