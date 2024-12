NEW SCIENTIST Kehaline aktiivsus aitab võidelda üllatava häirega

Pärast treeningut on mu mõistus alati veidi rahulikum kui enne, sarnaselt sellega, kuidas tunnen end ravimite võtmisel. See on ka loogiline. Enamik ATH ravimeid toimib, tõstes ajus noradrenaliini ehk norepinefriini taset. See keemiline aine mobiliseerib keha tegutsemiseks, parandades keskendumisvõimet, mälu ja impulsside kontrolli. Treeningu ajal suureneb noradrenaliini tase samuti kolm korda .

See ei tähenda, et oleksin valmis ravimitest loobuma. Uuringud treeningu ja ATH seoste kohta on andnud erinevaid tulemusi. Näiteks 2023. aasta ülevaade 106 uuringust näitas, et treening parandab ATHga lastel ja noorukitel märkimisväärselt impulsikontrolli, tähelepanu ja võimet ülesannete vahel ümber lülituda. Kuid emotsioonide reguleerimise ja töömälu osas oli mõju nõrk. Täiskasvanutel on kasu veelgi vähem märgatav. Eelmise aasta uuringus näidati, et 10 minutit trenni parandas impulsside kontrolli 82 ATHga täiskasvanul, kuid ei avaldanud mõju teistele ATH sümptomitele.