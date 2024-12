Planeedikeskne mõtlemine elu kohta

Meie fookus elu otsimisel on olnud peamiselt planeetidel, kuna need pakuvad vedela vee säilitamiseks vajalikke temperatuuri- ja rõhuvahemikke ning kaitset kahjuliku kiirguse eest. Kuid Wordsworth ja Cockell väidavad ajakirjas Astrobiology avaldatud uuringus, et elusorganismid võivad ise luua struktuure, mis jäljendavad neid tingimusi.