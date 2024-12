Taposiris Magna templist, mis asub Aleksandriast lääne pool, avastas Martinez koos oma meeskonnaga väikese marmorbüsti. Egiptuse Turismi- ja Muinsusministeeriumi teatel on büst valmistatud valgest marmorist ning kujutab kuninglikku krooni kandvat naist. Martinez usub, et see kujutab Kleopatra VII-t, kuid teised arheoloogid, sealhulgas endine Egiptuse muinsusminister Zahi Hawass, on eriarvamusel. Hawassi hinnangul pärineb büst pigem Rooma ajast ja ei kujuta Kleopatra näojooni.