Tegelikult pole see mitte tingimata võimatu. Juba Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria viitab, et ajas reisimine võib olla võimalik. Me teame, et mateeria võib painutada aegruumi ja piisavalt painutades võib tekkida ajasilmus. Kuigi teadlased pole veel töötavat ajamasinat välja kuulutanud, pole see takistanud neil vastavate võimaluste uurimist.