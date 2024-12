Briti sõdurid kasutasid õppustel esimest korda võimsat laserrelva

Ühendkuningriigi kaitseministeerium on väga huvitatud laserrelvadest kui jõukordistajast, sest laserrelvadel on mitmeid eeliseid, eriti tegelemisel selliste ohtudega nagu drooniparved. Laserkiired liiguvad valguse kiirusel, laskemoon on praktiliselt piiramatu, iga lasu hind (väljaspool seadmete kulusid) on jämedalt võttes üks dollar pauk ja need suudavad rünnata mitut sihtmärki korraga.