Jaapani astronoom jäädvustas sähvatused Kuul – millega tegu?

Kuu on oma kraatritega olnud sajandite jooksul lugematute kosmiliste kivimite sihtmärk. Geminiidid pole erand. NASA 2015. aasta uuring näitas, et 2006. aastal tabasid Kuud 19 geminiidi meteoori ja 2010. aastal lisandus veel 21 tabamust. Võimalik, et need säravad tulekerad tabasid meie looduslikku kaaslast ka nüüd ja Fujii värsked kaadrid võisid esimest korda jäädvustada selliseid kokkupõrkeid reaalajas.