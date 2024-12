Omaaegses Genovas tegutseski moepolitsei: reeglid olid väga karmid

Cornelli ülikooli (USA) kunstiajaloo ja visuaalsete uuringute dotsent Ana Cristina Howie kirjeldab, kuidas need niinimetatud luksust piiravad seadused (ing.k. sumptuary laws), mõjutasid naisi rohkem kui mehi. Ta selgitab, et need reeglid ei piiranud üksnes luksuslike riiete tarbimist, vaid peegeldasid ka ühiskonna arusaamu soorollidest ja moraalist.