Vaata, mis punkrite labürint Moskvasse pagenud Assadist maha jäi

Maher al-Assadi mõisa all asuv salajane punker on massiivne ja kaasaegne rajatis, mis ulatub sügavale maa alla ning kujutab endast keerukat tunnelite ja ruumide võrgustikku. Maher al-Assad oli Süüria neljanda soomusdiviisi komandörina määratud valitsust kaitsma sise- ja välisohtude eest, kuid punkrisse jõudnud mässajate kohalolu näitab, et see ülesanne kukkus haledalt läbi.