2022. aasta suvel alustas Soomes Kajaani linnas tööd Large Unified Modern Infrastructure ehk LUMI, mis on Euroopa võimsaim superarvuti. Poolt superarvuti jõudlusest saavad kasutada LUMI konsortsiumi liikmed, mille hulka kuulub ka Eesti, eesotsas Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskusega. Keskuse juhataja ja LUMI Eesti-poolne kuraator Ivar Koppel oli lahkesti nõus selgitama, kuidas on siiani töö LUMIga edenenud ja millised on põnevamad saavutused.