Salapärase nimega Antarktika järve jää alt leiti iidseid organisme

Enigma järv, mis asub kahe liustiku – Amorphouse ja Boulder Clay – vahel, asub Antarktika põhjamägede piirkonnas. Piirkonna keskmine temperatuur on -14 °C, ja talvine temperatuur võib langeda isegi -40,7 °C-ni, mistõttu arvasid eksperdid, et järv on täielikult külmunud.

Antarktikas asuv Enigma järv on maailmast isoleeritud 9-11 meetrise jääkihiga. Foto: Communications Earth & Environment

Üllatav leid: jää all oli peidus elu

2019. ja 2020. aasta suvel kasutasid teadlased maapinda läbistavaid radareid ning avastasid jää kihi all vee. Selle kinnitamiseks puuriti jääst läbi spetsiaalse tehnika abil, mis aitas vältida vee saastumist. Selgus, et järv on väliskeskkonnast isoleeritud 9-11 meetrise jääkihiga mille all on väga stabiilne, rõhu all olev ja vähemalt 12 meetri sügavune veesammas. Järve vesi pärineb tõenäoliselt lähedalseisvast Amorphouse liustikust.

Laboratoorsete analüüsidega leidsid teadlased mikroorganisme, sealhulgas Pseudomonadota, Actinobacteriota ja Bacteroidota baktereid. Samuti avastati ülilihtsate ja -väikeste bakterite superphylum​ Patescibacteria esindajad, mis on tuntud oma piiratud funktsioonide poolest. Teadlased kirjutasid, et need avastused näitavad Antarktika järvede toiduvõrgustike keerukust.

Järve ajalugu ja iidsete ökosüsteemide jäljed

Avastuse põhjal oletavad teadlased, et Enigma järv võis enne külmumist olla elurikas. Kuna Antarktika kattus jääga umbes 14 miljonit aastat tagasi, on tõenäoline, et järv külmus selle perioodi jooksul. Kuid mõned mikroorganismid suutsid ellu jääda ja nende tänapäeval tuvastatud järeltulijad on arenenud isolatsioonis miljoneid aastaid.

Peidetud veeallikad ja jää isoleeriv mõju

Antarktika kuiv kliima muudab Enigma järve püsimise veelgi tähelepanuväärsemaks. Teadlased viitavad, et järvel peab olema seni avastamata veeallikas – tõenäoliselt Amorphouse liustik. Uuringud näitasid ka, et järv on keemiliselt kihistunud ja jääkate isoleerib seda väliskeskkonna saastest.

Uus pilk elule äärmuslikes keskkondades

Enigma järves avastatud mikroorganismid heidavad valgust praegusele elule Antarktikas ja viitavad iidsetele ökosüsteemidele, mis kunagi õitsesid külmunud mandril. Need avastused rõhutavad nii Antarktika unikaalseid ökosüsteeme kui ka nende tähtsust, et mõista elu kestlikkust kõige karmimates tingimustes.

Enigma järve salapära on alles hakanud hargnema, pakkudes teadusele uusi suundi ja inspiratsiooni.