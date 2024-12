EEA tegevdirektor Leena Ylä-Mononeni hinnangul on see hea uudis meile kõigile, et tänasest on ELi õhukvaliteedi nõuded rangemad. Samas on kogu Euroopas endiselt väga palju inimesi, eriti linnades, keda halb õhukvaliteet mõjutab, põhjustades haigusi ja enneaegseid surmasid. See kõik on valdavas osas ennetatav, kui vähendada veelgi saasteainete taset keskkonnas. Õhusaaste avaldab negatiivset mõju ka laiemalt, kahjustades meie ökosüsteemide tervist, mistõttu on veelgi olulisem kahekordistada jõupingutusi õhu puhastamiseks.