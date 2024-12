OpenAI töötaja: oleme jõudnud juba üldise tehisintellekti – AGIni

Üldine tehisintellekt – AGI – viitab masinale, millel on inimese intelligentsiga sarnaselt võime mõista, õppida ja rakendada teadmisi paljudes ülesannetes. See on olnud ulmekirjanduses populaarne kontseptsioon juba aastaid.

OpenAI töötaja Vahid Kazemi väitis, et ettevõte on saavutanud üldise tehisintellekti (AGI). See märkimisväärne avaldus järgnes ettevõtte O1 mudeli täisversiooni väljaandmisele. Kazemi kirjutas oma postituses Xis, et tema arvates on AGI juba saavutatud ja O1 mudel muudab selle veelgi selgemaks.