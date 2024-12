2022. aasta veebruaris, vaid mõned nädalad enne Venemaa sissetung i Ukrainasse, saatis Venemaa orbiidile satelliidi Cosmos 2553 . Ametlikult on selle eesmärgiks «uute pardainstrumentide ja -süsteemide testimine».

Kuid hiljutised paljastused, sealhulgas New York Timesi raportid, on suurendanud kahtlusi selle tegeliku otstarbe suhtes. Väidetavalt sisaldab see salapärane satelliit «kahjutut lõhkepead» – potentsiaalset eelkäijat tõelisele kosmoserelvale.