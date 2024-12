Millal täitub NASA unistus just see planeet asustada

Artemis II missiooni eesmärk on saata USA astronaudid Kuule ja rajada sinna püsiv inimasustus.

NASA on teatanud, et USA astronautide tagasipöördumine Kuule Artemis II ja Artemis III missiooni raames lükkub edasi vastavalt aastatesse 2026 ja 2027. Põhjuseks on probleemid kuumakaitsekilbi ja elutoetavate süsteemidega.