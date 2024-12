Pole naljaasi Maale kukutatav Rahvusvaheline Kosmosejaam võib atmosfääri tuksi keerata

Inimkonna seni suurim kosmoseprojekt Rahvusvaheline Kosmosejaam (International Space Station ehk ISS), valmistub oma viimaseks teekonnaks. NASA plaanib 2030. aasta paiku hakata jaama orbiiti aeglaselt langetama, kuni see Maa atmosfääris põleb ja Vaikse ookeani avarustesse kukub. Kuigi ametlik versioon lubab, et ISS-i hävitamine on «madala riskiga», hoiatavad eksperdid, et selle mõju Maa atmosfäärile võib olla märksa ulatuslikum ja pikaajalisem, kui osatakse arvata.