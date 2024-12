Arktika esimene jäävaba päev võib saabuda juba sel kümnendil

Arktika ookeani jääkatte kadumine on muutumas reaalsemaks kui kunagi varem. Colorado ülikooli (CU Boulder) ja Göteborgi ülikooli teadlased on selgitanud välja, et esimene jäävaba päev võib saabuda juba kolme aasta pärast. Uuringu tulemused viitavad, et kliimamuutuste pidurdamiseks tehtud jõupingutustest hoolimata võib Arktika muutuda jäävabaks järgmise 7–20 aasta jooksul.