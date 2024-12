ARVUSTUS Külma tõe asemel tehakse lihtsalt «külma»

Filmis esitatakse globaalse keskmise temperatuuri 2000 aasta pikkust aegrida. Selle abil selgitatakse, et olid külmad perioodid, mis tõid kaasa sõjad ja hävingu, ning head soojad perioodid. Mainimata jäetakse, et külma perioodi ning sooja perioodi globaalse keskmise temperatuuri erinevus on alla ühe kraadi. Samuti lõpeb see joonis aastaga 2000, kuigi mujal filmis kasutatakse isegi 2023. aasta andmeid. Kui tahta seda joonist pikendada aastani 2023, peaks skaala ülemist otsa oluliselt suurendama, sest kui toodud keskaja sooja perioodi temperatuuri anomaalia ulatus 0,2 kraadini, siis perioodi 2000–2020 keskmine temperatuuri anomaalia oleks samas skaalas juba 0,6 kraadi ning 2023. aasta oma koguni 1,1 kraadi. Selliselt joonist pikendades oleks juba väga keeruline väita, et keskaegne soe periood oli praeguse ajaga sama soe.