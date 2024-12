Süüria valitsusvastased jõud said lõunasuunalise välkrünnaku käigus enda kätte kõrgtehnoloogilise Venemaa õhutõrjeradari Podlet-K1, millel võib olla tõsiseid tagajärgi mitte ainult Süürias, vaid kogu Lähis-Ida piirkonnas. Podlet-K1 on Venemaa relvatööstuse üks uuemaid saavutusi, mida on kasutatud ka sõjas Ukrainas. Kui see süsteem satub lääneriikide käsutusse, võib sellelt saada kätte väärtuslikke luureandmeid.