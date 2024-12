12 aastase tüdruku leitut peeti alguses lihtsalt kivikeseks – siis selgus midagi ootamatut

Kujutage ette, et leiate matkal olles väikese kivikese ja avastate, et tegemist on tegelikult 3500 aasta vanuse muinasesemega. Just nii juhtus Iisraelis ühe noore tüdrukuga, kes aimas juba enne ekspertide poole pöördumist, et tema leid on midagi erilist.