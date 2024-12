Loodus on 3,8 miljardi aasta jooksul läbi evolutsiooni täiustanud erinevaid lahendusi, et tagada liikide ellujäämine, olgu selleks siis linnutiiva kuju või seemnete leviku mehhanismid. Inimkond on aga Maa elueast eksisteerinud vaid murdosa, kuid kasutanud loodust oma inspiratsiooniallikana. Looduse eeskujul on loodud erinevaid põnevaid leiutisi esimesest lennukist (1903) kuni takjakrõpsudeni (1941).