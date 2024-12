GPSi signaali pole – Austraalia droonitootja võttis kasutusse vana hea navigeerimisvõtte

Kui vaadata vanu pilte lennukitest, mis on disainitud kauglendudeks, tasub välja võtta suurendusklaas või kasutada pildi suurendamise funktsiooni. Võib-olla märkate siis väikest plastikkuplit, mis ulatub välja kere ülaosast. Enne GPS-i ja raadio ajastut kasutas lennuki navigeerija oma asukoha määramiseks just seda seadet – tähti.

See põhimõte ulatub sajandite taha, kui laevakaptenid kasutasid sekstanti ja teisi sarnaseid tööriistu, et päikese ja tähtede järgi oma asukohta määrata, arvutades seejärel tabelite ja kronomeetri (al. 18 saj) oma laius- ja pikkuskraadid täpsusega umbes 1,5 meremiili (2,8 km). See ei ole halb, kui oled kuude kaupa merel.