Täna stardivad Euroopa tehiskaaslased, mis hakkavad Päikest varjutama – milliseid küsimusi nad lahendavad

Euroopa Kosmoseagentuur lükkab käima Proba-3 missiooni, mis tekitab ajaloo esimese tehispäikesevarjutuse. See eksperiment võimaldab kuue tunni jooksul uurida Päikese krooni piirkonnas, mida on seni olnud keeruline vaadelda. Uuenduslik tehnoloogia koos satelliitide unikaalse, pikliku Maa-lähedase orbiidiga loob tingimused, et paljastada Päikese, kosmosekeskkonna ja Maa kiirgusvööde saladused. Eeldatakse, et Proba-3 missioon saab olema teaduslike läbimurrete uue ajastu algus.