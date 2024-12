Alljärgnevalt teeme lähemalt tutvust viie peamise teadusmõistatusega, mida Proba -3 püüab lahendada.

1. Miks on Päikese kroon palju kuumem kui Päike ise?

Kuigi on teada, et Päike on väga kuum, jääb mõistatuseks, kuidas selle välisatmosfäär ehk kroon saavutab miljoneid kraade, kui nähtava pinnakihi ehk fotosfääri temperatuur jääb vaid 4500–6000 °C vahele.

Missiooni peamine teadusinstrument on koronagraaf ASPIICS («Association of Spacecraft for Polarimetric and Imaging Investigation of the Corona of the Sun»), mis jälgib plasma liikumist kroonis ja püüab avastada laineid, mis võivad seletada krooni kõrgeid temperatuure. Lisaks saab ASPIICS erinevate valgusfiltrite abil määrata, millised krooni piirkonnad on kuumemad.