Paras üllatus: närvirakkude osad ei näe üldse nii välja nagu sada aastat on kujutatud

Hiirte ajurakkude uurimine näitab, et nende aksonid – käesarnased struktuurid, mis ulatuvad teistesse ajurakkudesse ja vahetavad nendega teavet – ei ole silindrilised torud, nagu sageli kirjeldatakse, vaid meenutavad pigem pärlikeed.​

Ameerika Ühendriikides asuva John Hopkinsi ülikooli meditsiinikooli rakubioloogia ja neuroteaduse dotsent Shigeki Watanabe selgitab, et aksonite struktuuri mõistmine on ajurakkude signaaliülekande mõistmise seisukohalt oluline. Aksonid on meie ajukoe ühendused, mis võimaldavad õppimist, mälu ja teisi kognitiivseid funktsioone.