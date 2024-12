Ainult sotsiaalmeedia noorte ärevust ei põhjusta – on ka teised põhjused

Raamatus «Miks me muretseme» («Why We Worry») lükkab sotsioloog Roland Paulsen tagasi lihtsustatud selgitused, mille kohaselt on ekraanid loonud uusi sõltuvusvorme, mis eraldavad noori ümbritsevast maailmast. Ta hoiatab, et sellised ühesuunalised järeldused võivad takistada tõhusate vaimse tervisega seotud raviviiside väljatöötamist.