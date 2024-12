Arutelu selle üle, kas moraal on kaasasündinud või omandatud, on arengupsühholoogias kestnud aastakümneid. Kuigi varasemad uuringud on viidanud, et imikud suudavad juba varakult tajuda moraalseid olukordi ja eelistavad «häid» tegelasi, seab uus ulatuslik rahvusvaheline kordusuuring need järeldused kahtluse alla.