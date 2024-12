VABA AKADEEMIA Tõnu Viik: «Ohtlikud naabrid II»

See oli 17. mail 2018. aastal, kui Tõnu Viigi loengutsüklis oli juttu ohtlikest naabritest mitte Maa peal, vaid taevas. Ka seekordne loeng on pühendatud taevastele ohtudele, piirdudes seekord ainult asteroididega. Terane kuulaja võib õigusega märkida, et neid ju enam pole. Tõepoolest, 2006. a toimunud Rahvusvahelise astronoomiauniooni peaassamblee soovitas kasutada väikeplaneetide, komeetide, Neptuunitaguste objektide ja enamiku asteroidide kohta terminit Päikesesüsteemi väikekehad (SSSB, mitte SSSR).